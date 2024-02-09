Нигерия - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Чемпион Африки определится в воскресенье вечером в Абиджане, где в очном противостоянии сойдутся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Кто поднимет Кубок африканских наций над своей головой? Предлагаем прогноз на этот матч от наших экспертов.

Нигерия

Команда Жозе Пезейру стартовала в текущем розыгрыше с ничейного результата с Экваториальной Гвинеей (1:1), однако в последующих поединках "суперорлы" сверхнадёжно сыграли в обороне и, минимально обыграв Кот-д'Ивуар и Гвинея-Бисау с одинаковым счётом 1:0, финишировали на второй строчке. В плей-офф нигерийцы разобрались с крепким Камеруном (2:0), минимально обыграли Анголу (1:0), а в полуфинале в серии пенальти прошли Южную Африку. Стоит отметить, что Нигерия вела в счёте в этом матче вплоть до 90 минуты, однако "бафана-бафана" сравняли счёт с пенальти и перевели игру в дополнительное время.

Кот-д'Ивуар

"Слоны" бездарно сыграли на групповой стадии и просто каким-то чудом пробились в плей-офф. Обыграв Гвинею-Бисау, «слоны» минимально уступили Нигерии во втором туре (0:1) и опозорились в противостоянии с Экваториальной Гвинеей (0:4). Жан-Луи Гассе под шквалом критики покинул пост главного тренера, а в играх на вылет сборной руководит уже Эмерс Фаэ. В плей-офф хозяева турнира прошли в серии пенальти Сенегал, а также Мали в дополнительное время. В полуфинале «слонам» противостояла крепкая сборная ДР Конго. Матч получился очень тяжёлым и его судьбу решил один забитый мяч в середине второго тайма.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На групповой стадии Нигерия обыграла «слонов» со счётом 1:0

Эта победа стала второй кряду для нигерийской сборной, хотя перед этим дважды выиграл Кот-д'Ивуар

Три последних поединка этих команд завершились с одинаковым счётом 1:0

Нигерия - Кот-д'Ивуар прогноз

Нигерийцы своей игрой заслужили поднять трофей над головой. В отличие от соперника, «суперорлы» лишь в одном матче допустили осечку, тогда как Кот-д'Ивуар провалил групповую стадию. Наша ставка на этот матч «Победа Нигерии с форой (0)» с коэффициентом 1.82.

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