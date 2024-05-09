Полузащитник Реала травмировался в матче с Баварией. Его участие в финале ЛЧ - под вопросом

Реал Мадрид вышел в финал Лиги Чемпионов, после победы над Баварией в ответном полуфинальном поединке (2:1). Путевку в финал “Сливочным” принесли два гола Хоселу в конце встречи.

Но не обошлось в этом матче и без неприятных моментов для Королевского клуба. Основной полузащитник команды Орельен Чуамени вчера вечером получил мышечную травму. Хавбек был заменен на 70-й минуте матча на Сантьяго Бернабеу.

По информации Diario AS, футболист рискует не успеть восстановиться к финальному матчу ЛЧ против Боруссии Дортмунд. Но его участию на Евро-2024 ничего не угрожает.

В этом сезоне 24-летний француз сыграл в 38 матчах “Бланкос”, записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.

В финале Лиги Чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Поединок состоится 1 июня на Уэмбли в Лондоне. Ранее команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании.