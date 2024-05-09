Карло Анчелотти установил абсолютный рекорд всех времен в Лиге Чемпионов

Реал Мадрид вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв Баварию в ответном матче полуфинала (2:1).

Этот поединок стал особенным для главного тренера “Сливочных” Карло Анчелотти. По информации журналиста Уилла Джинса, итальянский специалист провел уже 203-й матч в самом престижном клубном турнире в статусе главного тренера, что является абсолютным рекордом.

По этому показателю Папа Карло обошел легендарного бывшего тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, на счету которого было 202 поединка.

В топ-10 тренеров по числу матчей в Лиге Чемпионов также входят:

Арсен Венгер – 190;

Пеп Гвардиола – 171;

Жозе Моуриньо – 151;

Мирча Луческу – 115;

Диего Симеоне – 105;

Юрген Клопп – 102;

Массимилиано Аллегри – 100;

Оттмар Хитцфельд – 97.

В финале Лиги Чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд и попытается завоевать уже 15-й трофей самой сильной команды Европы.