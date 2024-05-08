Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 10 мая, в первом матче полуфинала плей-офф А-Лиги Сидней сыграет против Централ Кост Маринерс. Начало матча в 11:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Сидней

Сидней пробился в плей-офф А-лиги с четвертого места. В регулярном сезоне “небесно-голубые” стартовали с трех поражений подряд, некоторые время шли в самом конце таблицы, но позже выровняли игру, обрели стабильность и справедливл заняли свое место в шестерке лучших команд сезона. В предварительном раунде плей-офф Сидней играл против Макартура, который финишировал пятым, и разгромил его со счетом 4:0. За два последних матча Сидней забил аж 11 голов, поскольку в последнем туре регулярного сезона нанес унизительное поражение Перт Глори со счетом 7:1.

Централ Кост Маринерс

Третий раз в своей истории Централ Кост стал победителем регулярного сезона А-Лиги. Год назад он финишировал вторым, но на этот раз все же опередил Веллингтон Феникс на два очка. Долгое время первое место занимала команда из столицы Новой Зеландии, но на самом финише Централ Кост выдал серию из 5 побед кряду и вырвался в лидеры. В заключительном туре А-Лиги Централ Кост уверенно обыграл Аделаиду Юнайтед 2:0. 5 мая Маринерс впервые в своей истории выиграли Кубок АФК, переиграв в финале Аль-Ахед из Ливана со счетом 1:0. Победный гол на 84-й минуте забил Алу Куол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Сидней выиграл у Централ Кост оба матча: 2:0 и 3:1.

Из последних 8 матчей против Сиднея Централ Кост выиграл только один.

Прогноз на матч Сидней – Централ Кост Маринерс

Централ Кост выглядит фаворитом двоматчевого противостояния, но выиграть на выезде будет тяжело. Учитывая игровую форму команд, ставлю, что в этом матче забьют обе.

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