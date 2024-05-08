Аугсбург – Штутгарт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года
Программу 33-го тура чемпионата Германии откроет матч в пятницу вечером на "ВВК Арене", где местный Аугсбург примет Штутгарт. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
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Аугсбург
"Фуггеры" ведут борьбу за попадание в Лигу Конференций и на текущий момент занимают в турнирной таблице Бундеслиги 9-е место. После 32-х сыгранных поединков Аугсбург имеет в активе 39 баллов, тогда как у Фрайбурга, занимающего седьмое место, на два очка больше. При этом стоит отметить, что результаты команды Йесса Торупа в последних турах очень разочаровывают.
Так, на минувших выходных Аугсбург на выезде крупно уступил дортмундской Боруссии со счётом 1:5. Это поражение стало третьим кряду для "фуггеров", тогда как в целом у Аугсбурга четыре поражения в последних пяти турах. В родных стенах подопечные Йесса Торупа в 16-ти матчах оформили только 6 побед.
Штутгарт
"Швабы" провели отличный сезон и досрочно гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На текущий момент Штутгарт с 67 баллами занимает третье место в турнирной таблице, уступая Баварии два очка и опережая РБ Лейпциг на 4 пункта.
В последнем туре Штутгарт принимал в родных стенах мюнхенскую Баварию и оформил победу со счётом 3:1. Два решающих мяча команда Себастьяна Хёнесса забила в концовке матча на 83-й и 90+3-й минуте. Перед этим команда не могла выиграть в двух матчах чемпионата кряду - поражение от Вердера и ничья с леверкузенским Байером.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Штутгарт на своём поле разгромил «Фуггеров» со счётом 3:0
- В 4-х матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
- На поле Аугсбурга команды в последних пяти встречах оформили по две победы
Аугсбург – Штутгарт прогноз
Штутгарт очевидный фаворит в этом матче. На победу гостей букмекеры дают коэффициент на уровне 1.89. Предлагаем взять в этом матче «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.65.
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