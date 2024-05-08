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Главная Прогнозы Алавес – Жирона прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Алавес – Жирона прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Алавес - Жирона прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Алавес Алавес
Ла Лига Испания 10 мая 2024, 15:00 Алавес - Жирона
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- : -
Испания, Vitoria, Мендисороса
Жирона Жирона
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Алавес не проиграет
Коэф.: 1.85
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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Программу 35-го тура чемпионата Испании в пятницу вечером откроет матч на арене "Мендисорроса", где местный Алавес примет Жирону. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Алавес

Команда Луиса Гарсии в прошлом сезоне в очень драматичных противостояниях в рамках плей-офф вернулась в испанскую Примеру. В текущем розыгрыше Ла Лиги "уничтожители бобов" не стали рисковать и досрочно решили вопрос с сохранением прописки. Так, Алавес по итогам 34-х туров занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 балл.

От зоны еврокубков команду Луиса Гарсии Пласа отделяет 11 очков. Стоит отметить, что в последних турах Алавес выглядит очень хорошо. В частности, на минувщих выходных на выезде была со счётом 1:0 обыграна Валенсия и эта победа стала третьей кряду для "уничтожителей бобов".

Жирона

"Красно-белые" на минувших выходных принимали в родных стенах Барселону и оформили волевую победу со счётом 4:2. Эта победа позволила обойти "сине-гранатовых" в таблице Ла Лиги и занять промежуточное второе место. Кроме этого потеря очков Барселоной в этом поединке позволила досрочно стать чемпионом мадридскому Реалу.

В целом в последних пяти турах Жирона оформила четыре победы, уступив только в одном матче. Помимо Барселоны обыграны были Лас-Пальмас, Кадис и Бетис. А вот на выезде у Жироны ситуация не столь хорошая. Лишь в последнем гостевом поединке против Лас-Пальмаса "жиронцы" смогли прервать серию из пяти выездных поражений кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Жирона обыграла Алавес в первом круге в родных стенах со счётом 3:0
  • В матче первого круга прервалась серия из шести поединков в этом противостоянии, когда сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В семи последних матчах на поле Алавеса хозяева оформили победу в трёх случаях, уступив при этом в двух поединках

Алавес – Жирона прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество Жироне в этом поединке, оценивая вероятность победы гостей коэффициентом 2.09. Считаем, что у Алавеса есть все шансы не проиграть в этом матче. Наша ставка «Алавес не проиграет» с коэффициентом 1.85.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Алавес не проиграет
Коэф.: 1.85
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БетВиннер 4.65
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