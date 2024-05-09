Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Словакия Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 10 мая, начинается Чемпионат Мира по хоккею, который проходит в Чехии. В первом матче турнира Словакия сыграет со сборной Германии. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Словакия

Сборная Словакии привезла на Чемпионат мира семерых игроков, которые представляют Национальную хоккейную лигу. Можно точно выделить Томаша Татара, который является легендой словацкого хоккея, ему точно помогут - Юрай Слафковски и Шимон Немец. К слову, Юрай записал в свой актив гол в товарищеском матче против сборной США, однако, матч завершился разгромным поражением для Словакии 2:6. Перед этим они разгромили Польшу 6:1. Также добавлю, что наивысшим достижением сборной Словакии на Чемпионатах мира являются золотые награды в 2002 году, а в прошлом году они заняли девятое место по итогам турнира.

Германия

Действующий вице-чемпион Чемпионата мира по хоккею. В прошлом году немцы дошли до финала турнира, же проиграли сборной Канады 2:5. Второе место - это наивысшее достижение Германии на Чемпионатах мира по хоккею. Золотых наград оно не имело. Также, серебро немцы добывали и на Олимпиаде 2018 года, тогда проиграли Олимпийской сборной России 3:4. Из нынешнего состава точно можно выделить голкипера - Филиппа Грубауре, который является представителем Сиэтла. В общем, из НХЛ приехало четыре хоккеиста. Во время подготовки к Чемпионату мира Германия провела две игры против Франции: одну проиграли и одну выиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче сборная Словакии победила сборную Германии со счетом 5:4 в овертайме.

Сборная Германии не проигрывает в основное время уже на протяжении семи последних матчей.

Немцы забивают больше двух шайб в семи играх к ряду, Словакия, в свою очередь, имеет таких матчей всего два.

Словакия – Германия прогноз

Обе команды привезли хорошие составы на этот турнир, но в Словакии больше представителей НХЛ и это может дать свою пользу. Именно поэтому, я поставлю на победу словаков. Моя ставка - победа Словакии в матче, с учетом овертайма и буллитов с коэффициентом 1,78.

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