Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года
В рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Далласом и Колорадо. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 10 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
- Читайте также: Фрозиноне — Интер прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года
Даллас Старз
Даллас классно провел регулярный чемпионат и без преувеличения заслуженно финишировал на первой позиции в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли судьба свела Старз с действующим обладателем трофея Вегасом. Проиграв первые два матча на своем льду команда почти потеряла шансы на выход в следующую стадию. Однако «звезды» показали характер и подтвердили свой высокий класс в тяжелом семиматчевом противостоянии выбив действующего чемпиона.
Колорадо Эвеланш
Колорадо недавно уже побеждал в Кубке Стэнли под руководством нынешнего тренера Джареда Беднера. В этом сезоне команда точно настроена побороться за победу и в целом имеет неплохие шансы. В противостоянии с Виннипегом Эвеланш уничтожили соперника после проигранного первого матча и не оставили ни единого шанса на выход во второй раунд. Отмечу, что дуэль Колорадо и Далласа считается одной из самых интересных этой стадии Кубка Стэнли, что и подтвердил первый матч серии.
Интересные факты и личные встречи
- В последних семи очных матчах команд было забито не менее шести голов.
- Эвеланш выиграли последние пять матчей.
- В первом матче Колорадо вырвали победу в овертайме — 4:3.
Даллас Старз — Колорадо Эвеланш Прогноз
Далласу точно по силам отыграться и ехать в Колорадо при равном счете в серии. Явного фаворита тут нет, а ставить предлагаю на тотал больше 5.5 голов.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram