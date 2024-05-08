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Фрозиноне — Интер прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Фрозиноне - Интер М прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Фрозиноне Фрозиноне
Серия А Италия 10 мая 2024, 14:45 Фрозиноне - Интер М
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- : -
Италия, Frosinone, Бенито Стирпе
Интер М Интер М
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.59
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100$
Лайнбет 4.55
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Фрозиноне и Интером. Встреча пройдет в пятницу, 10 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Фрозиноне

Фрозиноне ведет борьбу за сохранение места в Серии А, и стоит признать, что делает это весьма успешно. Команда находится в неплохой форме и не знает поражений уже на протяжении шести матчей кряду. Хоть победа в этом промежутке всего одна, но в актив точно надо занести ничьи с Болоньей и Наполи. От зоны вылета Фрозиноне отделяют всего пару очков, а после Интера им предстоит сыграть с Монцей и Удинезе.

Интер

Немотивированный Интер в прошлом матче потерпел поражение в гостях у Сассуоло, который является прямым конкурентом следующего соперника «нерадзурри». Отсутствие мотивации играет свою роль, но нельзя не отметить, что абсолютно перестал забивать лидер и капитан команды Лаутаро Мартинес. Последний гол аргентинца датирован еще 28 февраля, когда Интер на своем поле разбил Аталанту. 23 забитых гола Лаутаро позволяют ему уверенно возглавлять список бомбардиров лиги, но двухмесячное голевое молчание должно настораживать.

Интересные факты и личные встречи

  • Фрозиноне не пропускает в трех матчах кряду.
  • Интер проиграл два из четырех предыдущих матчей во всех турнирах.
  • В Серии А команды провели между собой всего пять матчей. Во всех без исключения победу одерживал Интер.

Фрозиноне — Интер Прогноз

В прошлом матче Сассуоло показал, что против такого Интера можно играть и набирать очки. Думаю, Фрозиноне тоже сможет дать бой чемпионам, а ставить буду на тотал меньше 3.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.59
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