Арсенал продлил контракт с опытным полузащитником

Опытный центральный полузащитник Жоржиньо продолжит свою карьеру в Арсенале.

Как сообщает официальный сайт клуба, Жоржиньо подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение футболиста сборной Италии с “канонирами” рассчитано до лета 2025 года. Его предыдущий контракт истекал после завершения текущего сезона.

Известно, что в новом контракте Жоржиньо нет опции автоматического продления контракта на еще один сезон.

“Я очень рад остаться. Нам было нечего обсуждать, потому что я очень хотел остаться”, – прокомментировал подписание нового контракта футболист.

Жоржиньо перешел в Арсенал зимой 2023 года из Челси за 11 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.