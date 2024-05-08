Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,0 Коэф.: 2.05 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в пятницу в Каире, где местная Керамика Клеопатра примет Аль Гаиш. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Керамика Клеопатра

"Золото и кровь" входят в число команд, которые ведут борьбу за попадание в топ-3 по итогам сезона и участие в африканских международных клубных турнирах. На текущий момент Керамика Клеопатра занимает восьмое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 19-ти матчах набрав 28 баллов.

При этом отставание от третьей строчки, которую занимает ЗЕД, составляет только пять очков. К матчу против Аль Гаиша "Золото и кровь" подходит после выездной победы над Эль Дахлея со счётом 1:3. Эта победа стала первой в последних пяти турах, тогда как перед этим Керамика Клеопатра четыре раза играла вничью.

Аль Гаиш

"Красно-чёрные" занимают девятое место в турнирной таблицы, имея в активе 24 очка после 16-ти сыгранных поединков. От первой тройки команду отделяет всего-то пять баллов. При этом стоит ещё учитывать тот факт, что у каирской команды есть две игры в запасе перед тем же ЗЕД.

В последнем туре Аль Гаиш принимал на своём поле Аль-Масри и уступил со счётом 0:2. Перед этим "красно-чёрные" на выезде сыграли вничью с Фьючером (0:0), а вот ещё ранее оформили две победы над Национальным банков и ЕНППИ. Аль Гаиш в 10-ти выездных поединках оформил всего три победы при 5 ничьих и двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Аль Гаиш обыграл Керамику Клеопатру со счётом 1:0

Ни в одном матче из шести последних не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Только в одном матче из шести последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче хозяевам поля, оценивая победу Керамики Клеопатры коэффициентом 2.06. Считаем, что здесь стоит взять «Тотал меньше 2.0» с коэффициентом 2.05.

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