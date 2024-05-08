EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ceramica Cleopatra - Тала Эль-Джаиш прогноз Фото: facebook.com/ceramicaclub / Автор неизвестен
Ceramica Cleopatra Ceramica Cleopatra
Премьер-лига Египет 10 мая 2024, 09:00 Ceramica Cleopatra - Тала Эль-Джаиш
-
- : -
Египет,
Тала Эль-Джаиш Тала Эль-Джаиш
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,0
Коэф.: 2.05
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в пятницу в Каире, где местная Керамика Клеопатра примет Аль Гаиш. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Керамика Клеопатра

"Золото и кровь" входят в число команд, которые ведут борьбу за попадание в топ-3 по итогам сезона и участие в африканских международных клубных турнирах. На текущий момент Керамика Клеопатра занимает восьмое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 19-ти матчах набрав 28 баллов.

При этом отставание от третьей строчки, которую занимает ЗЕД, составляет только пять очков. К матчу против Аль Гаиша "Золото и кровь" подходит после выездной победы над Эль Дахлея со счётом 1:3. Эта победа стала первой в последних пяти турах, тогда как перед этим Керамика Клеопатра четыре раза играла вничью.

Аль Гаиш

"Красно-чёрные" занимают девятое место в турнирной таблицы, имея в активе 24 очка после 16-ти сыгранных поединков. От первой тройки команду отделяет всего-то пять баллов. При этом стоит ещё учитывать тот факт, что у каирской команды есть две игры в запасе перед тем же ЗЕД.

В последнем туре Аль Гаиш принимал на своём поле Аль-Масри и уступил со счётом 0:2. Перед этим "красно-чёрные" на выезде сыграли вничью с Фьючером (0:0), а вот ещё ранее оформили две победы над Национальным банков и ЕНППИ. Аль Гаиш в 10-ти выездных поединках оформил всего три победы при 5 ничьих и двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль Гаиш обыграл Керамику Клеопатру со счётом 1:0
  • Ни в одном матче из шести последних не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Только в одном матче из шести последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче хозяевам поля, оценивая победу Керамики Клеопатры коэффициентом 2.06. Считаем, что здесь стоит взять «Тотал меньше 2.0» с коэффициентом 2.05.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,0
Коэф.: 2.05
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Флорида Пантерз - Бостон Брюинз прогноз НХЛ Сегодня, 19:30 Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Флорида Пантерз Коэф.: 1.93 Бостон Брюинз Рекомендуем 1хБет
Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прогноз НБА Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Нью-Йорк Никс Коэф.: 1.89 Индиана Пэйсерс Сделать ставку БетВиннер
Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз прогноз НХЛ Сегодня, 21:00 Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Ванкувер Кэнакс Коэф.: 1.7 Эдмонтон Ойлерз Сделать ставку БетВиннер
Las Vegas Lights FC - Лос-Анджелес прогноз Открытый кубок США Сегодня, 22:30 Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Las Vegas Lights FC Коэф.: 1.95 Лос-Анджелес Рекомендуем Мелбет
Исмаили - Эль-Дахлия прогноз Премьер-лига Египет 09 мая 2024, 09:00 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Исмаили Коэф.: 1.61 Эль-Дахлия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости киберспорта Сегодня, 14:57 BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Новости футбола Сегодня, 14:44 Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 14:13 Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком Новости бокса Сегодня, 13:50 "Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику Новости велоспорта Сегодня, 13:42 Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет Новости футбола Сегодня, 13:28 Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен Новости футбола Сегодня, 13:16 ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:17 Челси достиг устного соглашения с восходящей бразильской звездой
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Олимпиакос – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Байер Леверкузен – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года