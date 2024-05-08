Ницца – Гавр прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Ницца Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

33-й тур чемпионата Франции стартует в пятницу на "Альянц Ривьере", где местная Ницца примет Гавр. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Ницца

"Орлята" длительное время вели борьбу за путёвки в Лигу чемпионов, однако в дальнейшем результаты Ниццы серьёзно ухудшились и это привело к тому, что команда опустилась на пятое место. На текущий момент в активе Ниццы 51 набранных очка, а отставание от идущего на третьем месте Монако составляет шесть очков.

В последнем туре Ницца проводила выездной матч против Страсбурга в котором оформила победу со счётом 3:1. В общей сложности Ницца не проигрывает уже в четырёх турах подряд, оформив на указанном отрезке две победы. Стоит отметить также, что лишь в последнем домашнем поединке против Лорьяна "орлята" смогли прервать домашнюю серию без побед, которая насчитывала четыре поединка (три поражения и одна ничья).

Гавр

"Небесные и тёмно-синие" ведут борьбу за выживание в текущем сезоне и на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице. В 32-х поединках Гавр набрал 32 очка, оформив всего семь побед в розыгрыше Лиги 1. От зоны вылета команду отделяет всего три очка, причём этот отрыв сформировался лишь в последнем туре.

Так, Гавр на минувших выходных в родных стенах принимал Страсбург и оформил победу со счётом 3:1, тогда как их конкурент по турнирной таблице Мец уступил в своём поединке Ренну. В целом Гавр проиграл два матча в последних пяти турах при двух ничейных исходах и одной победе. Отметим также, что на выезде Гавр оформил всего одну победу в текущем сезоне.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Гавр обыграл «орлят» в родных стенах со счётом 3:1

Лишь в двух матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В пяти последних домашних матчах Ницца обыграла Гавр лишь в одном домашнем матче, уступив в двух встречах

Ницца – Гавр прогноз

Букмекеры отдают Ницце заметное преимущество в предстоящем матче, оценивая победу хозяев коэффициентом 1.60. Учитывая статистику Гавра в выездных поединках, предлагаем взять здесь «Победу Ниццы» с коэффициентом 1.60.

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