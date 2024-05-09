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Проблемы. Тухель объяснил, почему он заменил Кейна в матче с Реалом

Новости футбола Сегодня, 09:35
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Проблемы. Тухель объяснил, почему он заменил Кейна в матче с Реалом Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Бавария Мюнхен проиграла мадридскому Реалу (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов и прекратила борьбу за трофей.

На 84-й минуте главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заменил лидера команды Харри Кейна, после чего Бавария пропустила дважды.

По словам Тухеля, такое решение было связано с тем, что английский форвард испытывал дискомфорт в области спины. А вот у Сержа Гнабри снова проблемы с подколенным сухожилием.

"Кейн не смог продолжить игру. Пришлось заменить всех четырех игроков атаки. У Харри были проблемы со спиной.

Гнабри? Опять подколенное сухожилие. Снова та же самая травма, подколенное сухожилие, это продолжается уже некоторое время".

Бавария Мюнхен впервые за 12 лет завершит сезон без единого титула. Команда Тухеля покинула Лигу Чемпионов УЕФА в полуфинале, Кубок Германии в 1/16 финала, а в Бундеслиге чемпионом стал Байер.

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