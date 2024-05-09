Кейн снова без трофеев. Известная пиццерия уже подшутила над футболистом

Бавария Мюнхен проиграла в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Реал Мадриду 1:2. В сумме двух игр, со счетом 3:4 мюнхенцы вылетели из плей-офф.

Для немецкого коллектива - это впервые за 12 лет, когда они завершат сезон без единого титула. Они покинули Лигу Чемпионов УЕФА в полуфинале, Кубок Германии в 1/16 финала, а в Бундеслиге чемпионом стал Байер Леверкузен. Последний раз такое случалось еще в сезоне 2011-12.

Как уже шутят в социальных сетях, все из-за того, что Хари Кейн пришел в Баварию, чтобы выиграть титулы вместо этого получилось наоборот.

Harry Kane came to Bayern Munich to win trophies.



Instead he experienced Bayern's first trophyless season since 2012 🫠 pic.twitter.com/PjCpyhb6VI — B/R Football (@brfootball) May 8, 2024

Ситуацию стороной не обошла и всемирно известная компания - Domino's Pizza, которая представила пиццу "Трофей Харри Кейна".

introducing the new ‘Harry Kane Trophy Pizza’ pic.twitter.com/sIGwc48hGh — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) May 8, 2024

Напомним, что на 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу. Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.

Однако, ни главный тренер Баварии Мюнхен, ни центральный защитник - остались недовольны качеством судейства в этой игре. По мнению футболиста, у него украли гол.