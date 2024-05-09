Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол

В ответном матче Лиги Чемпионов УЕФА между Реал Мадридом и Баварией Мюнхен произошел скандал на последних минутах.

В одной из последних атак Баварии Мюнхен, при счете 2:1 в пользу Сливочных, арбитры зафиксировали офсайд у крайнего защитника мюнхенцев - Мазрауи. Судьи остановили игру, хотя мяч побывал в воротах. Как сообщает beINSport, марокканский игрок был в игре в этой ситуации, когда Де Лигт отправил мяч в ворота.

🚨🚨| According to @beINSPORTS, Mazraoui was ONSIDE in the play that lead to De Ligt putting the ball in the back of the net. pic.twitter.com/sEUFx8y9Jw — CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2024

Сам центральный защитник остался абсолютно недовольным после матча и раскритиковал судейство за этот момент.

"Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки? В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры. Если бы арбитр тогда свистнул, дальше ничего не было бы, а в итоге это решающий гол", - заявил Де Лигт.

Голландец добавил, что линейный арбитр извинился перед ним, но что с того. Кроме этого, свое мнение относительно этого момента высказал и главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухель.

Напомним, что на 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу. Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.