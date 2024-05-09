"Это против правил", - главный тренер Баварии пожаловался на судейство в матче против Реала
Главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухель прокомментировал полуфинальный матч Лиги Чемпионов УЕФА против Реал Мадрида.
Немецкий специалист раскритиковал судейство в этой игре и заявил, что они почти вышли в финал, почти достигли цели.
"Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и было катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это чувствовалось как предательство. Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем Реал", - сказал Тухель.
Тренер Баварии добавил, что линейный арбитр извинился, однако, это не помогает. Поднять флаг в такой момент. Судья видел, что Бавария получила мяч и пробила.
"Это очень плохое решение. Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так. На другой стороне поля такого не произошло бы. Бернабеу влияет на судей", - добавил он.
Напомним, что на 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу. Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.