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Клубу Бундеслиги нужно проиграть в последнем туре, чтобы иметь шанс на ЛЧ. Почему?

Новости футбола Сегодня, 09:39
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Клубу Бундеслиги нужно проиграть в последнем туре, чтобы иметь шанс на ЛЧ. Почему? Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Очень необычная ситуация получилась в турнирной таблице Бундеслиги перед двумя заключительными турами. Айнтрахту Франкфурт нужно проиграть в матче заключительного тура против РБ Лейпциг. Но как подобное произошло?

Дело в том, что из-за участия Боруссии Дортмунд в финале Лиги чемпионов Айнтрахт сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов УЕФА-2024/25, несмотря на то, что занимает лишь шестое место.

Благодаря своему высокому сезонному рейтингу Германия получила дополнительную, пятую путевку, в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако число команд из Бундеслиги может вырасти до шести, если Боруссия Дортмунд выиграет в финале Лиги чемпионов-2023/24 у Реала Мадрид, а сезон в Бундеслиге так и закончит на пятой позиции. В таком случае дополнительная путевка отойдет шестой команде лиги.

Если Айнтрахт обыграет РБ Лейпциг в последнем туре, то Боруссия Дортмунд получит шанс подняться на четвертое место, и в таком случае пятая путевка в Лигу чемпионов отойдет Лейпцигу, а Айнтрахт в любом случае сыграет в Лиге Европы.

Напомним, в следующем сезоне Лига чемпионов впервые в истории пройдет в новом формате, без группового этапа. 36 команд сыграютв в единой лиге, где каждая команда сыграет 8 матчей против разных соперников.

Айнтрахт Франкфурт играл в Лиге чемпионов впервые с 1960 года. “Орлы” добрались до 1/8 финала, где проиграли Наполи.

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Айнтрахт Фр РБ Лейпциг Бундеслига Германия
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