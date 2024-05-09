Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов

Лидсу не удалось оформить прямую путевку в АПЛ и теперь команде Даниэля Фарке вынуждена бороться за повышение в матчах плей-оф. Собственно, от них и зависит, удастся ли команде удержать свою главную звезду.

Топовые клубы АПЛ, а также Наполи и Ювентус следят за вингером Лидса Крисенсио Саммервилем, и, как сообщаетTEAMtalk, если команда не получит повышение в классе, то удержать его в Чемпионшипе будет невозможно.

Ливерпуль, Ньюкасл, Челси, Астон Вилла, Наполи, Ювентус – это лишь краткий список тех, кто хочет заполучить себе нидерландского вингера и сделать они могут это всего лишь за 30 миллионов фунтов.

Саммервил в нынешнем сезоне забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах Лидса, а улучшить свои бомбардирские параметры он сможет в воскресенье, когда команда Фарке будет гостевать у Норвича в первом полуфинальном матче плей-оф за выход в АПЛ.