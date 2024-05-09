EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов

Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов

Новости футбола Сегодня, 09:02
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов

Лидсу не удалось оформить прямую путевку в АПЛ и теперь команде Даниэля Фарке вынуждена бороться за повышение в матчах плей-оф. Собственно, от них и зависит, удастся ли команде удержать свою главную звезду.

Топовые клубы АПЛ, а также Наполи и Ювентус следят за вингером Лидса Крисенсио Саммервилем, и, как сообщаетTEAMtalk, если команда не получит повышение в классе, то удержать его в Чемпионшипе будет невозможно.

Ливерпуль, Ньюкасл, Челси, Астон Вилла, Наполи, Ювентус – это лишь краткий список тех, кто хочет заполучить себе нидерландского вингера и сделать они могут это всего лишь за 30 миллионов фунтов.

Саммервил в нынешнем сезоне забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах Лидса, а улучшить свои бомбардирские параметры он сможет в воскресенье, когда команда Фарке будет гостевать у Норвича в первом полуфинальном матче плей-оф за выход в АПЛ.

Связанные команды и лиги
Лидс Чемпионшип Англия
Популярные новости
Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу Новости футбола Сегодня, 08:03 Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол Новости футбола Сегодня, 02:15 Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Вчера, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Вчера, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Вчера, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Больше новостей
Последние новости
Новости автоспорта Сегодня, 09:05 "Можем обойти Феррари", - Хэмилтон о целях на сезон с командой Мерседес Новости футбола Сегодня, 09:02 Лидс готовится потерять свою главную звезду, который интересуются сразу пять топовых клубов Новости биатлона Сегодня, 08:27 Олимпийская призерка по биатлону продолжит карьеру до 2026 года Новости футбола Сегодня, 08:18 Артета, Гвардиола, Клопп и другие. Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера Новости футбола Сегодня, 08:03 Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу Новости футбола Сегодня, 07:56 Тоттенхэм летом готов выслушать предложения по своему основному нападающему Новости футбола Сегодня, 07:16 Премьер-лига назвала восемь претендентов на звание лучшего футболиста сезона Новости футбола Сегодня, 06:51 Вингер Атлетика Бильбао отпугнул клубы АПЛ своими требованиями Новости футбола Сегодня, 06:20 Известно, во сколько Манчестер Юнайтед обойдется отставка тен Хага Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Ига Свентек – Бернанрда Пера прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей Сегодня Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Эль-Гуна – Фарко прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года