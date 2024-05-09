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Главная Прогнозы Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз Фото: https://www.bannertownusa.com/ Автор неизвестен
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
НБА Сегодня, 19:00 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс
Бостон, TD Garden
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Прогноз на матч П1(-12,5)
Коэф.: 1.72
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100%
1хБет 5.00
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10 мая свою встречу в плей-офф НБА проведут Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на упомянутую битву.

Бостон Селтикс

В регулярном чемпионате Селтикс доминировали, поэтому автоматически превратились в претендентов на титул. Не было проблем в первом круге плей-офф, Бостон легко прошел Майами без травмированного Батлера, одержав победу со счетом 4:1. Пока в стыковых играх не показывает свой максимум Джейсон Тейтум, хотя 21 очко при 10 подборах выглядит солидно, но этот парень может больше.

Удалось начать победы и серию против Кливленда, что вполне логично, Селтикс были фаворитами и играли на своем паркете, поэтому выиграли с разницей 20+. Предстоящую битву из-за травмы пропустит Порзингис.

Кливленд Кавальерс

Четвертое место на Востоке стало хорошим результатом для Кливленда, но в плей-офф это не имеет значения. В первом круге Кавальерс только по итогам семи встреч одолели Орландо Мэджик, причем выиграли все матчи дома, проиграв все встречи на выезде. По ходу седьмого решающего матча в прошлой серии, Кливленд уступал с разницей 18 очков, но совершил камбэк, и вырвал победу.

В первом матче против Бостона не удалось навязать борьбу, поражение со счетом 95:120. Трое игроков не выйдут на паркет из-за травм, под вопросом выступление Аллена.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Позади одна встреча серии, пока Бостон ведет со счетом 1:0.
  • Селтикс в этом сезоне плей-офф успели провести четыре встречи, в которых одержали три победы.
  • Кавальерс четыре раза играли на выезде в стыковых матча, во всех случаях команда проиграла, в основном это были разгромные поражения.

Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс Прогноз

Хозяева большие фавориты в этой паре, Бостон уверен в себе и постарается снова обыграть соперника на своем паркете. Кливленд постарается навязать борьбу, хотя в интригу мы не верим в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на успех Селтикс с форой -12,5 очков.

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Прогноз на матч П1(-12,5)
Коэф.: 1.72
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