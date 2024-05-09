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Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Швейцария - Норвегия прогноз Фото: https://twitter.com/SwissIceHockey
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира 10 мая 2024, 09:20 Швейцария - Норвегия
Прага, О2 Арена
Норвегия Норвегия
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швейцария больше 3,5
Коэф.: 1.58
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В одном из двух первых матчей Чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии сыграет против Норвегии. Турнир проходит в Чехии, эта игра состоится в пятницу, 10 мая, а начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени.

Швейцария

Швейцарцы привезли очень хороших игроков, которые представляют Национальную хоккейную лигу. За свою национальную команду сыграют три представителя Нью-Джерси Дэвилс: Акира Шмид, Йонас Зигенталер и Нико Гишер. Кроме этого, Швейцарии поможет игрок Виннипег Джетс - Нино Нидеррайтер. Во время подготовки к турниру, Швейцария провели три игры: один раз выиграли и дважды проиграли. Если говорить о наивысшем достижении, то это три серебряные награды, последняя из которых была в 2018 году, тогда проиграли Швеции 3:2 по буллитам.

Норвегия

Один из явных аутсайдеров нынешнего Чемпионата мира по хоккею. Норвегия привезла только одного представителя НХЛ - Матс Цуккарелло, которому уже 36 лет. Провели две игры в рамках подготовки к Чемпионату мира, в одной игре обыграли Латвию 1:0 в овертайме, однако в следующей игре, той же Латвии, проиграли со счетом 0:8. Наивысшим достижением Норвегии на Чемпионатах мира является четвертое место, которое они занимали еще в 1951 году.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней очной игре между Норвегией и Швейцарией, швейцарцы победили соперников 3:0.
  • Швейцария выигрывает в основное время в последних шести из восьми матчей. Норвегия не выиграла в основное время в последних шести из семи игр.
  • Норвегия забивает максимум две шайбы в последних шести матчах. Швейцария наоборот, в семи из восьми матчей забили больше двух раз.

Швейцария – Норвегия прогноз

Швейцария очевидный фавориты на победу в этой игре. Коэффициент на их победу всего 1,24. Несмотря на их результативность в последних матчах и лучший состав, я поставлю на то, что они забьют минимум 3,5 шайбы с коэффициентом 1,58.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швейцария больше 3,5
Коэф.: 1.58
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