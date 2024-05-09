«Что бы не случилось». Дэвис прокомментировал слухи про переход в Реал

Уже на протяжении длительного времени защитник Баварии Альфонсо Дэвис связан с переходом в мадридский Реал и сообщалось, что это – дело времени. Но, про это мы ранее узнавали из передовиц СМИ, а теперь слово взял сам канадец.

Дэвис не исключил возможность переезда на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время подчеркнул, что сейчас его агент сконцентрирован на разговорах с Баварией:

«Буду ли я играть в Реале? Сейчас мой агент разговаривает с Баварией. Что бы не случилось, я буду очень благодарен Баварии», – цитирует разговор Дэвиса с журналистами портал 90min.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Карло Анчелотти предпочитает летом усилить центр обороны, а не её фланги, потому трансфер канадского защитника в грядущее трансферное окно может и не случиться.