Эль-Гуна – Фарко прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.58 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги состоится в пятницу вечером в Каире, где местный клуб Эль-Гуна примет Фарко. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эль-Гуна

"Бело-чёрные" вернулись в элитный дивизион, однако текущий сезон проводят на весьма посредственном уровне. Эль-Гуна занимает в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги только десятую строчку. В 20-ти турах Эль-Гуна оформила семь побед при семи ничейных исходах и шести поражениях.

На минувших выходных команда Реда Шехата проводила выездной поединок против Аль-Ахли и проиграла с крупным счётом 0:3. Это поражение стало третьим для команды Реда Шехата в последних пяти турах при всего двух победах на указанном отрезке. В родных стенах Эль-Гуна оформила только четыре победы в 11-ти встречах. Однако, три победы из 4-х были добыты в последних пяти домашних матчах.

Фарко

Команда Тарека Эль Ашри ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном египетском дивизионе. На текущий момент Фарко занимает 17-ю строчку в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги, набрав всего 13-ть очков в 16-ти сыгранных поединках. От спасительного 15-го места Фарко отделяет пять баллов, при этом у Национального банка на два сыгранных матча больше.

На минувших выходных Фарко проводил домашний матч против Исмаили и уступил со счётом 0:2. Это поражение продлило безвыигрышную серию Фарко, которая насчитывает уже шесть поединков (3 ничьи при 3-х поражениях). Фарко на выезде в 10-ти выездных матчах оформил только одну победу, уступив в 5-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Эль-Гуна обыграла Фарко на выезде со счётом 1:0

Ни в одном матче из трёх последних в этом противостоянии не было забито больше одного мяча

Ель-Гуна в трёх поединках этих команд не проиграла ни разу, оформив две победы

Эль-Гуна – Фарко прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд примерно одинаковыми коэффициентами и с этим стоит согласиться. Фарко откровенно слабо выглядит сейчас, однако и «Бело-чёрные» далеки от оптимальной формы. Наша ставка «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.58.

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