Эль-Гуна – Фарко прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года
Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги состоится в пятницу вечером в Каире, где местный клуб Эль-Гуна примет Фарко. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
Эль-Гуна
"Бело-чёрные" вернулись в элитный дивизион, однако текущий сезон проводят на весьма посредственном уровне. Эль-Гуна занимает в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги только десятую строчку. В 20-ти турах Эль-Гуна оформила семь побед при семи ничейных исходах и шести поражениях.
На минувших выходных команда Реда Шехата проводила выездной поединок против Аль-Ахли и проиграла с крупным счётом 0:3. Это поражение стало третьим для команды Реда Шехата в последних пяти турах при всего двух победах на указанном отрезке. В родных стенах Эль-Гуна оформила только четыре победы в 11-ти встречах. Однако, три победы из 4-х были добыты в последних пяти домашних матчах.
Фарко
Команда Тарека Эль Ашри ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном египетском дивизионе. На текущий момент Фарко занимает 17-ю строчку в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги, набрав всего 13-ть очков в 16-ти сыгранных поединках. От спасительного 15-го места Фарко отделяет пять баллов, при этом у Национального банка на два сыгранных матча больше.
На минувших выходных Фарко проводил домашний матч против Исмаили и уступил со счётом 0:2. Это поражение продлило безвыигрышную серию Фарко, которая насчитывает уже шесть поединков (3 ничьи при 3-х поражениях). Фарко на выезде в 10-ти выездных матчах оформил только одну победу, уступив в 5-ти встречах.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Эль-Гуна обыграла Фарко на выезде со счётом 1:0
- Ни в одном матче из трёх последних в этом противостоянии не было забито больше одного мяча
- Ель-Гуна в трёх поединках этих команд не проиграла ни разу, оформив две победы
Эль-Гуна – Фарко прогноз
Букмекеры оценивают шансы команд примерно одинаковыми коэффициентами и с этим стоит согласиться. Фарко откровенно слабо выглядит сейчас, однако и «Бело-чёрные» далеки от оптимальной формы. Наша ставка «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.58.
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