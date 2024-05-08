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Ига Свентек – Бернанрда Пера прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ига Свентек - Бернанрда Пера прогноз Фото: https://www.supertennis.tv/ Автор неизвестен
Ига Свентек Ига Свентек
ATP Rome 2024 10 мая 2024, 13:00 Ига Свентек - Бернанрда Пера
Rome, Foro Italico
Бернанрда Пера Бернанрда Пера
Прогноз на матч П1(-7,5)
Коэф.: 1.81
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В рамках второго круга турнира в Риме свою встречу проведут Ига Свентек – Бернанрда Пера. Эксклюзивный прогноз на эту встречу подготовлен экспертами Dailysports.

Ига Свентек

Представление польской теннисистки стоит начать с того, что она является первой ракеткой мира, такое звание говорит само за себя. Свентек полностью соответствует своему статусу, только в этом году она успела выиграть три престижных турнира, в том числе недавно была триумфатором в Мадриде, обыграв в упорной борьбе Соболенко в финале.

В Риме полька начинает о второго круга, что вполне логично, если учитывать посев. Конечно, Свентек входит в число основных фаворитов этого турнира, тем более спортсменка находится в хорошей форме.

Бернанрда Пера

Американской спортсменке 29 лет, хотя каких-то значимых теннисных достижений в карьере не было. Бера является типичным крепким середняком, к которому надо относиться серьезно. Теннисистка играет стабильно, в основном она выигрывает 3-4 матча за турнир. Задачу-минимум уже удалось выполнить и в Риме, где американка выиграла уже три встречи.

Все началось с квалификации и победы над Уотсон – 7:6, 6:3, потом прошла Бондар – 3:6, 6:4, 6:2. Уже в основной сетке Пера прошла земляку Доулхайд – 7:6, 6:3. В мировом рейтинге американка занимает 77-ю строчку. Матч против первой ракетки мира станет большой проверкой.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях побеждала полька, в том числе и раз на грунте в прошлом году, в Мадриде.
  • Свентек одержала 32 победы в 36 встречах этого года.
  • Пера выиграла 20 матчей из 32.

Ига Свентек – Бернанрда Пера Прогноз

Никто не ожидает борьбы в этой встрече, в этом сезоне Свентек много раз показывала, какой она может быть беспощадной. Велика вероятность уверенной победы польки и на этот раз. Пера ниже классом, но должна показать свой лучший теннис против первой ракетки мира. Рискнем поставить на успех Свентек с форой -7,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(-7,5)
Коэф.: 1.81
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