Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

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В пятницу, 10 мая, в матче 22-го тура Премьер-лиги Египта Модерн Фьюче дома сыграет против Национального банка Египта. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Модерн Фьюче

Модерн Фьюче, который минувший сезон завершил на третьем месте, текущий сезон проводит значительно хуже. Фьюче занимает лишь 11-е место с 29 очками в активе после 19 матчей. Однако плотность в турнирной таблице Премьер-лиги Египта настолько большая, что от четвертого места Фьюче отделяет лишь шесть очков. При этом команда Тамера Мостафа имеет два матча в запасе. В 5 предыдущих матчах Фьюче набрали лишь 6 очков:1 победа и 3 ничьих. В последнем туре Фьюче в гостях проиграли лидеру сезона Пайрамидз со счетом 1:2.

Национальній Банк Египта

Банк Египта стремительно катится к зоне вылета. Сейчас он занимает 15-е место, а от 16-го эту команду отделяет только три очка. При этом Банк Египта сыграл на 1 матч больше. К матчу против Модерн Фьюче Банк Египта подходит в катастрофической форме. Команда Тарека Мостафа проиграла четыре матча подряд, а в предыдущем туре потерпела разгромное поражение от ЭНППИ со счетом 1:5. На данный момент совсем не видно, за счет чего Банк Египта способен улучшить свое положение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 5-м туре текущего сезона Модерн Фьюче на выезде обыграл Банк Египта со счетом 2:1.

Всего в истории между этими командами было 5 матчей. Банк Египта выиграл только в одном из них.

Прогноз на матч Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта

Модерн Фьюче играет дома и обязан обыгрывать кризисного соперника. Моя ставка – победа хозяев.

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