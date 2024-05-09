Официально. Арсенал продлил контракт со своим полузащитником

Несмотря на нерегулярные выступления в этом сезоне, полузащитнику Арсенала Жоржиньо удалось убедить боссов «канониров» в своей профпригодности и те продлили с итальянцем трудовое соглашение.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. Новое соглашение рассчитано до июня 2025 года. Покинуть Арсенал Жоржиньо мог менее, чем через два месяца, так как именно тогда заканчивался его старый контракт.

Как признался сам итальянец, переговоры по контракту прошли гладко:

«Честно говоря, обсуждать было нечего, потому что я чувствую себя здесь очень хорошо. Просто знать, что они ценят меня и хотят, чтобы я остался подольше, — это очень важно для меня. Я чувствую, что мне есть чем заняться, поэтому я и остаюсь».

В нынешнем сезоне Жоржиньо 35 раз попадал в заявку Арсенала на матчи АПЛ, но сыграл только в 23 из них. За это время на поле он голов не забил, но отдал две голевых передачи.