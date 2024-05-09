Клуб МЛС подписал профессиональный контракт с 14-летним вундеркиндом

Вундеркинд клуба МЛС Филадельфии Юнион Кэван Салливан официально подписал профессиональный контракт со своим клубом.

Салливан стал самым молодым игроком в истории своего клуба, который подписал профессиональный контракт. Этому атакующему полузащитнику лишь 14 лет, а 15 исполнится в сентябре этого года.

Всего в истории МЛС Салливан стал пятым самым молодым игроком с профессиональным контрактом.

Как сообщает Фабрицио Романо, Салливан не задержится в США. Его переход в Манчестер Сити – вопрос времени. По информации инсайдера, чемпионы Англии уже готовят все финальные документы. Ожидается, что он присоединится к Ман Сити летом 2027 года.

В составе сборной США U-15 Кэван Салливан отметился 5 голами в 9 матчах.

Добавим, что самым молодым футболистом в истории МЛС является Фредди Аду, который дебютировал за ДС Юнайтед в возрасте 14 лет, 10 месяцев и 1 дня.