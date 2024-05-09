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"Можем обойти Феррари", - Хэмилтон о целях на сезон с командой Мерседес

Новости автоспорта Сегодня, 09:05
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Можем обойти Феррари", - Хэмилтон о целях на сезон с командой Мерседес Фото: https://twitter.com/LewisHamilton

Пилот Формулы-1 и команды Мерседес Льюис Хэмилтон поделился своими планами на этот сезон и выступления за немецкую команду.

В интервью для Racingnews365 британец заявил, что сейчас его сердце все еще с Мерседесом, и он действительно хочет продолжать приносить пользу и поднимать их.

"На самом деле я не общаюсь с командой Феррари. Я наблюдаю издалека, но все внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти их прямо сейчас. Как мы можем победить. Вот куда уходит вся моя энергия", - заявил Хэмилтон.

Он добавил, что находится в уникальной ситуации. С одной стороны, очень рад тому, что ему предстоит еще целый сезон работать с товарищами по команде Мерседес, и в то же время Льюис с нетерпением ждет будущего.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победителем этапа стал его соотечественник Ландо Норрис, представляющий команду Макларен.

К слову, легендарный Льюис Хэмилтон покинет Mercedes после завершения следующего сезона. Британский гонщик летом присоединится к Ferrari.

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