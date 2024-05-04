Коньяспор – Фенербахче прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, в матче 35-го тура Суперлиги Турции Коньяспор дома сыграет против Фенербахче. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Коньяспор

За четыре тура до финиша сезона Коньяспор ведет ожесточенную борьбу за выживание в Суперлиге. Сейчас “зелено-белые” расположились прямо над зоной вылета, на 16-м месте. Отрыв Коньяспора от Газиантепа составляет лишь 2 очка. Учитывая, что до конца сезона ему предстоит ыграть не только с Фенербахче, но и против Галатасарая, сохранить преимущество будет крайне тяжело. В 5 последних матчах Коньяспор набрал только 4 очка, а в предыдущем туре проиграл Сивасспору 0:1.

Фенербахче

Фенербахче занимает второе место, но бороться за титул буде крайне тяжело, ведь отставание от Галатасарая составляет четыре очка. “Желтые канарейки” проводят практически идеальный сезон: 28 побед, 5 ничьих и 1 поражение. Однако Галатасарай ошибается еще реже. В предыдущем туре Фенербахче в принципиальном дерби обыграл Бешикташ (2:1), а перед этим неожиданно сыграл вничью против Сивасспора (2:2). Именно эта ничья может сыграть решающую роль в борьбе за чемпионство.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 16-м туре текущего сезона Фенербахче нанес Коньяспору унизительное поражение 7:1.

Коньяспор выиграл у Фенербахче два предыдущих домашних матча.

Всего 3 матча из 48 в истории между этими командами завершились вничью.

Прогноз на матч Коньяспор – Фенербахче

Вряд ли тут что-то может помешать Фенербаче выиграть этот матч. Думаю, Фенербахче не только выиграет, но и мы увидим большое количество голов. Моя ставка – ТБ2,5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram