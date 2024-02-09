Нигерия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Кубок африканских наций приближается к концу. В воскресенье, 11 февраля, состоится финальный матч между Нигерией и Кот-д'Ивуаром.

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Нигерия - Кот-д'Ивуар: что нужно знать о матче?

Обе команды прошли полноценный путь, чтобы оказаться в финале. Нигерия на групповом этапе они одержали две победы и однажды сыграли вничью На стадиях плей-офф нигерийцы прошли Камерун (2:0), Анголу (1:0) и Южную Африку в серии пенальти (2:1). Кот-д'Ивуар, который принимает этот турнир, в групповом этапе победил только однажды и дважды уступил, однако все равно пробился в плей-офф. В матчах на выбиваниях они прошли Сенегал в серии пенальти (2:1), Мали в овертаймах (2:1) и минимально победили ДР Конго (1:0).

Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где состоится матч?

Матч финала Кубка африканских наций между Нигерией и Кот-д'Ивуаром пройдет в воскресенье, 11 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.