Нигерия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023
Кубок африканских наций приближается к концу. В воскресенье, 11 февраля, состоится финальный матч между Нигерией и Кот-д'Ивуаром.
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Нигерия - Кот-д'Ивуар: что нужно знать о матче?
Обе команды прошли полноценный путь, чтобы оказаться в финале. Нигерия на групповом этапе они одержали две победы и однажды сыграли вничью На стадиях плей-офф нигерийцы прошли Камерун (2:0), Анголу (1:0) и Южную Африку в серии пенальти (2:1). Кот-д'Ивуар, который принимает этот турнир, в групповом этапе победил только однажды и дважды уступил, однако все равно пробился в плей-офф. В матчах на выбиваниях они прошли Сенегал в серии пенальти (2:1), Мали в овертаймах (2:1) и минимально победили ДР Конго (1:0).
Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где состоится матч?
Матч финала Кубка африканских наций между Нигерией и Кот-д'Ивуаром пройдет в воскресенье, 11 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава –21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Нигерия - Кот-д'Ивуар где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.
Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.
- Грузия - Silk Sport
- Израиль - 5Sport
- Казахстан - МЕGOGGО
- Польша - МЕGOGО
- Украина - МЕGOGО
- Узбекистан - Setanta Sports 1