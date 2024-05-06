Манчестер Юнайтед нацелился на нападающего Реал Мадрида

Манчестер Юнайтед готовится к огромной перестройке команды в летнее межсезонье и уже было множество слухов о возможных покупках клуба.

Наверняка нападающий является приоритетной целью, чтобы облегчить работу Расмуса Хёйлуна. Недавно главный тренер Красных дьяволов Эрик тен Хаг рассказывал, что прошлым летом они хотели подписать Харри Кейна, но тогда он выбрал Баварию Мюнхен.

Вчера мы сообщали, что Манчестер Юнайтед готов взять в аренду молодую звезду Барселоны Витора Роке, но согласно даннымRelevo, они наблюдают за еще одним форвардом, из состава главных врагов каталонцев – Хоселу.

Нападающий имеет контракт с Эспаньолом, но находится в аренде в Реал Мадриде. В текущем сезоне на счету испанца 45 матчей, в которых он забил пятнадцать голов отдал три результативных передачи. На данный момент он играет достаточно важную роль в команде Карло Анчелотти, но точно неизвестно, захотят ли в Лос Бланкос продлить сотрудничество с 34-летним игроком.

Сам Хоселу неоднократно давал понять, что ему нравится играть в Реал Мадриде и он бы предпочел остаться в их составе. После очередного гола, который он забил в ворота Кадиса, он сказал:

«Нас окружают лучшие в мире, этот клуб особенный, потому что в нем всегда есть лучшие игроки. У нас невероятный состав от первого до последнего. Каждый вносит свой вклад, и это отражается в таких играх, как сегодня. Каждый игрок готов играть в любое время. Тренер и тренерский штаб проделали отличную работу с планированием состава».

Реал Мадрид мог бы выкупить права на Хоселу. Согласно данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока составляет €5 млн, что является достаточно небольшой суммой для Лос Бланкос. Неясным только остается вопрос хотят ли они продлевать это сотрудничество.

Хоселу уже выступал в Премьер-лиге. В период с 2015 по 2019 он выступал за Сток Сити и Ньюкасл Юнайтед, поэтому отлично знаком с английским футболом.