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Какой выбор он сделает? На молодого таланта Барселоны претендуют топ-клубы Европы

Новости футбола Сегодня, 05:34
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Какой выбор он сделает? На молодого таланта Барселоны претендуют топ-клубы Европы Фото: twitter.com/BarcaUniversal / Автор неизвестен

С момента перехода Виктора Роке из Атлетико Паранаэнсе в Барселону зимой он провел всего тринадцать матчей, при чём только дважды выходил в стартовом составе. Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес не доверяет ему участие в важных матчах, поэтому он не появлялся на поле ни в матчах Лиги чемпионов, ни во время встреч с Атлетико Мадрид и во время вчерашнего матча Ла Лиги против Жироны.

Становится ясно, что ему скорее всего потребуется временной переход в другой клуб, чтобы показать свой уровень и завоевать доверие тренерского штаба Барселоны.

Во время одной из пресс-конференций Хави на вопрос об уходе Виктора Роке заявил:

«Мы еще не решили, сделаем это в конце сезона. Нелегко приехать из другой лиги и другой страны. Ему нужно больше времени, чтобы адаптироваться и обрести больше уверенности».

Но молодой бразильский форвард точно не остается без новой команды. После начала разговора о возможной аренде игрока им заинтересовался ряд топ-клубов Европы. Согласно сообщениям Mundo Deportivo, за ним наблюдают в Манчестер Юнайтед, Наполи, Лионе, Ницце, Севилье и Реал Бетисе.

Барселона заплатила за Виктора Роке€61 млн, но не похоже, что он достаточно ценится в клубе. В особенности это касается Хави Эрнандеса. Именно поэтому вариант временного перехода 19-летнего нападающего считается лучшим вариантом на данный момент, который позволить ему раскрыть весь свой потенциал.

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