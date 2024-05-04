Куртуа сыграл впервые в сезоне, а Реал уверенно разобрался с Кадисом

В поединке 34-го тура испанской Ла Лиги Реал на своем поле встречался с Кадисом. Победа Реала еще на шаг приближала «сливочных» к чемпионскому титулу, а гости в случае поражения ставали бы еще ближе к вылету из элитного дивизиона. Поэтому поединок не был лишен интриги.

Стоит отметить, что в воротах мадридского клуба впервые в этом сезоне появился Тибо Куртуа, наконец восстановившийся после травмы.

Whole coaching staff celebrating with Courtois. Family FC pic.twitter.com/jHpP38ZT3p — Dr Yash  (@YashRMFC) May 4, 2024

Первый тайм прошел с заметным преимуществом хозяев, но забитых мячей зрители на Сантьяго Бернабеу так и не дождались. Исправлять положение в начале второй половины матча принялся Браим Диас, которому удался отличный удар в верхний угол. 15 минут спустя вингер уже выступил в роли ассистента, когда с его передачи отличился только вышедший на замену Беллингем. Точку в матче перед самым финальным свистком поставил Хоселу.

Реал добыл уверенную победу и теперь ждет результата матча между Барсой и Жироной. Если подопечные Хави не возьмут в это йигре три очка, Реал досрочно станет чемпионом Испании.

Реал Мадрид — Кадис — 3:0

Гол: Диас 51, Беллингем 68, Хоселу 90+4.