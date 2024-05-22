Фарко – Смуха прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,0 Коэф.: 1.91 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в пятницу вечером в Александрии, где местный Фарко примет Смуху. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Фарко

Команда Тарека Эль Ашри ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент Фарко занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе всего 20 очков после 22-х сыгранных туров. От спасительной 15-й позиции Фарко отделяет всего два очка.

В зону вылета Фарко свалился по итогам последнего тура, когда команда проводила выездной матч против Эраб Контракторс и взяла только одно очко, сыграв вничью 1:1. Конкурент Фарко в лице Баладията воспользовался осечкой и обошёл команду Тарека Эль Ашри в турнирной таблице. В целом Фарко не проигрывает в трёх турах, оформив две победы и одну ничью на данном отрезке.

Смуха

Смуха входит в число команд, ведущих борьбу за попадание в топ-3 и участие в международных кубковых турнирах в следующем сезоне. Так, на текущий момент Смуха занимает шестое место в турнирной таблице, набрав в 22-х поединках 34 очка. Это на три балла меньше, чем у идущего на третьей строчке ЗЕД.

Стоит признать, Смуха очень хорошо смотрится в последних турах и может рассчитывать на дальнейшее движение вверх по турнирной таблице. Так, команда в последнем туре на выезде со счётом 2:0 обыграла Аль-Иттихад. Эта победа стала четвёртой в последних пяти турах при всего одном поражении на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Смуха оформила победу в домашнем матче над Фарко со счётом 2:1

Только в одном матче из пяти в этом противостоянии забивали обе команды

Лишь в одном поединке из пяти предыдущих между этими командами сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Фарко – Смуха прогноз

Обе команды в последних матчах выглядят хорошо, и букмекеры не могут выделить кого-то в своих котировках. Наша ставка «Тотал меньше 2.0» с коэффициентом 1.91.

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