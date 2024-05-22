ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года
Один из поединков 25-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в Каире, где на арене "Петро Спорт" в каирском дерби сойдутся ЕНППИ и Керамика Клеопатра. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.
ЕНППИ
Команда Талаата Юссефа потеряла слишком много очков в последних турах, однако шансы на попадание в первую тройку не потеряла. На текущий момент ЕНППИ занимает в турнирной таблице чемпионата Египта восьмое место.
В активе команды 33 набранных балла после 23-х сыгранных поединков. Отставание от идущего на третьем месте ЗЕД составляет четыре очка.
В последнем матче ЕНППИ на выезде встречался с Адь-Масри и не смог обыграть соперника, сыграв только вничью 0:0. В итоге в крайних пяти турах ЕНППИ проиграл трижды при одной победе и одном ничейном исходе.
Керамика Клеопатра
"Золото и кровь" ведут борьбу за попадание в первую тройку по итогам сезона и дальнейшее участие в африканских международных клубных турнирах. На текущий момент Керамика Клеопатра занимает пятое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 22-х встречах набрав 34 очка.
При этом отставание от третьей строчки составляет только три балла. К матчу против ЕНППИ "Золото и кровь" подходит после домашней победы над Национальным Банком Египта со счётом 1:0. Эта победа стала третьей в последних четырёх турах при одном поражении на данном отрезке.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Керамика Клеопатра обыграла ЕНППИ в рамках Кубка Лиги текущего сезона со счётом 2:0
- В первом круге Керамика Клеопатра обыграла соперника в домашнем матче со счётом 4:2
- Только в одном матче из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»
ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз
Керамика Клеопатразаметно лучше выглядит в последних поединках. Не удивительно, что букмекеры отдают небольшое преимущество именно гостям, оценивая их победу коэффициентом 2.40. Наша ставка на матч «Победа Керамики Клеопатры с форой (0)» с коэффициентом 1.67.
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