ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 25-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в Каире, где на арене "Петро Спорт" в каирском дерби сойдутся ЕНППИ и Керамика Клеопатра. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ЕНППИ

Команда Талаата Юссефа потеряла слишком много очков в последних турах, однако шансы на попадание в первую тройку не потеряла. На текущий момент ЕНППИ занимает в турнирной таблице чемпионата Египта восьмое место.

В активе команды 33 набранных балла после 23-х сыгранных поединков. Отставание от идущего на третьем месте ЗЕД составляет четыре очка.

В последнем матче ЕНППИ на выезде встречался с Адь-Масри и не смог обыграть соперника, сыграв только вничью 0:0. В итоге в крайних пяти турах ЕНППИ проиграл трижды при одной победе и одном ничейном исходе.

Керамика Клеопатра

"Золото и кровь" ведут борьбу за попадание в первую тройку по итогам сезона и дальнейшее участие в африканских международных клубных турнирах. На текущий момент Керамика Клеопатра занимает пятое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 22-х встречах набрав 34 очка.

При этом отставание от третьей строчки составляет только три балла. К матчу против ЕНППИ "Золото и кровь" подходит после домашней победы над Национальным Банком Египта со счётом 1:0. Эта победа стала третьей в последних четырёх турах при одном поражении на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Керамика Клеопатра обыграла ЕНППИ в рамках Кубка Лиги текущего сезона со счётом 2:0

В первом круге Керамика Клеопатра обыграла соперника в домашнем матче со счётом 4:2

Только в одном матче из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»

ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз

Керамика Клеопатразаметно лучше выглядит в последних поединках. Не удивительно, что букмекеры отдают небольшое преимущество именно гостям, оценивая их победу коэффициентом 2.40. Наша ставка на матч «Победа Керамики Клеопатры с форой (0)» с коэффициентом 1.67.

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