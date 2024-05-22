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ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
ЭНППИ - Ceramica Cleopatra прогноз Фото: facebook.com/ceramicaclub / Автор неизвестен
ЭНППИ ЭНППИ
Премьер-лига Египет 24 мая 2024, 12:00 ЭНППИ - Ceramica Cleopatra
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- : -
Египет,
Ceramica Cleopatra Ceramica Cleopatra
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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Один из поединков 25-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в Каире, где на арене "Петро Спорт" в каирском дерби сойдутся ЕНППИ и Керамика Клеопатра. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ЕНППИ

Команда Талаата Юссефа потеряла слишком много очков в последних турах, однако шансы на попадание в первую тройку не потеряла. На текущий момент ЕНППИ занимает в турнирной таблице чемпионата Египта восьмое место.

В активе команды 33 набранных балла после 23-х сыгранных поединков. Отставание от идущего на третьем месте ЗЕД составляет четыре очка.

В последнем матче ЕНППИ на выезде встречался с Адь-Масри и не смог обыграть соперника, сыграв только вничью 0:0. В итоге в крайних пяти турах ЕНППИ проиграл трижды при одной победе и одном ничейном исходе.

Керамика Клеопатра

"Золото и кровь" ведут борьбу за попадание в первую тройку по итогам сезона и дальнейшее участие в африканских международных клубных турнирах. На текущий момент Керамика Клеопатра занимает пятое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 22-х встречах набрав 34 очка.

При этом отставание от третьей строчки составляет только три балла. К матчу против ЕНППИ "Золото и кровь" подходит после домашней победы над Национальным Банком Египта со счётом 1:0. Эта победа стала третьей в последних четырёх турах при одном поражении на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Керамика Клеопатра обыграла ЕНППИ в рамках Кубка Лиги текущего сезона со счётом 2:0
  • В первом круге Керамика Клеопатра обыграла соперника в домашнем матче со счётом 4:2
  • Только в одном матче из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»

ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз

Керамика Клеопатразаметно лучше выглядит в последних поединках. Не удивительно, что букмекеры отдают небольшое преимущество именно гостям, оценивая их победу коэффициентом 2.40. Наша ставка на матч «Победа Керамики Клеопатры с форой (0)» с коэффициентом 1.67.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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