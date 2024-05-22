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Бешикташ – Трабзонспор прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бешикташ - Трабзонспор прогноз Фото: trabzonspor.org.tr / Автор неизвестен
Бешикташ Бешикташ
Кубок Турции 23 мая 2024, 13:45 Бешикташ - Трабзонспор
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- : -
Турция,
Трабзонспор Трабзонспор
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.74
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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Обладатель Кубка Турции определится в четверг вечером в Стамбуле, где на "Олимпийском стадионе им. Ататюрка" местный Бешикташ примет Трабзонспор. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Бешикташ

«Чёрные орлы» не смогли продемонстрировать свою лучшую игру в текущем сезоне и вместо гонки за чемпионство, ведут борьбу лишь за еврокубковые места. На минувших выходных команда Фернанду Сантуша в чемпионате сыграла дома вничью 2:2 с Хатайспором. При этом хозяева ушли от поражения, забив мяч на 90+7 минуте.

После 37-ми сыгранных туров Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание от четвёртой строчки, которую занимает Башакшехир, составляет всего два балла. В Кубке Турции Бешикташ прошёл такие команды как Эюпспор (4:0), Антальяспор (2:1), Коньяспор (2:0) и Анкарагюджю в полуфинале.

Трабзонспор

Трабзонспор в свою очередь провёл отличный сезон и пусть и не смог ввязаться в борьбу за золотые медали, однако досрочно обеспечил себе третье место и участие в еврокубках. Так, после 37-ми сыгранных туров «черноморские штормы» имеют за спиной 64 набранных балла. Идущий на четвёртом месте Башакшехир команда опережает на шесть очков.

На минувших выходных Трабзонспор как раз проводил выездной матч против Башакшехира, в котором оформил победу с минимальным счётом 1:0. В итоге «бордово-синие» в крайних пяти турах оформили четыре победы, проиграв лишь однажды. В Кубке «Трабзонспор прошёл такие клубы как Манису (3:1), Генчлербирлиги (2:1), Башакшехир (1:0) и Карагюмрюк в полуфинале.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды обменялись домашними победами – 3:0 на поле Трабзонспора и 2:0 в Стамбуле
  • В последних трёх поединках ни разу не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Только в двух матчах из пяти предыдущих сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Бешикташ – Трабзонспор прогноз

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче Бешикташу, однако нельзя сказать, что «чёрные орлы» смотрятся лучше Трабзонспора. Считаем, что в этом матче стоит взять «Обе забьют» за 1.74.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.74
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100$
БетВиннер 4.65
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