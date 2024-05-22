Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из ответных поединков в рамках четвертьфинальной стадии Чемпионшипа будет сыгран в четверг в Монреале, где на арене "Сапюто Стэйдиум" местный Клуб де Фут Монреаль примет Фордж. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Клуб де Фут Монреаль

"Сине-бело-чёрные" подходят к ответному поединку против Форджа после крупного выездного поражения от ФК Торонто со счётом 1:5 в рамках регулярного чемпионата МЛС. Уже к концу первого тайма ФК Торонто отправил в ворота Клуб де Фут Монреаль три безответных мяча, практически сняв все вопросы. По сути довести матч до победы оставалось делом техники.

На текущий момент команда Лорана Куртуа занимает в турнирной таблице Восточной Конференции 13-е место, уступая командам из первой девятки пять очков. В родных стенах Клуб де Фут Монреаль провёл в этом сезоне четыре матча, в которых смог оформить только одну победу, проиграв в двух случаях.

Фордж

«Молоты» финишировали вторыми по итогам регулярного сезона CPL 2023 года, снова получив квалификацию в плей-офф. В итоге команда дошла до финала и смогла завоевать свой четвертый чемпионский титул благодаря победе со счетом 2:1 над Кавалри на стадионе Тим Хортонс Филд. На текущий момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав в пяти матчах 10-ть очков.

В последнем туре Фордж принимал в родных стенах Ванкувер и уступил со счётом 1:2. Перед этим команда не смогла обыграть на выезде Пасифик, сыграв вничью 1:1. На выезде Фордж сыграл только два матча, оформив одну победу при одном ничейном исходе. В первом матче четвертьфинальной стадии Фордж открыл счёт в матче в первом тайме, однако Клуб де Фут Монреаль отыгрался вскоре после перерыва.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды играли в рамках полуфинальной серии весной 2022 и 2023 года, когда «сине-бело-чёрные» дважды обыграли соперника – 3:0 и 2:0

Только в одном матче из четырёх последних забивали обе команды

Лишь в одном поединке из 4-х предыдущих сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз

Хозяева являются фаворитами этого матча по букмекерским котировкам. На победу команды из Монреаля дают коэффициент на уровне 1.74. Считаем, что «сине-бело-чёрные» выиграют этот матч и наша ставка здесь «Победа Клуб де Фут Монреаль» с коэффициентом 1.74.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram