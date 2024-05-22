Аль-Иттихад – Дамак прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Аль-Иттихад Коэф.: 1.9 Бонус +500% на первый депозит 500% 4.95 Сделать ставку

Один из поединков 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии будет сыгран в Джидде на арене "Король Абдалла Спортс Сити", где Аль-Иттихад примет Дамак. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Аль-Иттихад

У "тигров" в чемпионате Саудовской Аравии далеко не всё складывается так, как хотелось бы поклонникам и руководству. Напомним, что ещё осенью Аль-Иттихад занимал первое место в турнирной таблице, однако из-за провальных осенних поединков команда скатилась на шестую позицию. По сути оправиться команда так и не смогла, ведь занимает по итогам 32-х туров пятое место. От идущего на 4-м месте Аль-Таавона команда Марсело Гальярдо отстаёт на четыре очка.

В последнем матче «тигры» проводили выездной матч против Аль-Халиджа и сыграли вничью 1:1, пропустив мяч в свои ворота на 81-й минуте. Отметим, что перед этим подопечные Марсело Гальярдо проиграли в трёх поединках Про-Лиги кряду. Что касается домашней статистики, то в 16-ти встречах Аль-Иттихад оформил 8 побед при 6 поражениях. При этом «тигры» не могут выиграть в трёх домашних матчах кряду.

Дамак

Команда Космина Контры уже банально доигрывает сезон, так как Дамак обеспечил себе солидный гандикап от команд из зоны вылета. На текущий момент Дамак с 40 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги. От зоны вылета Дамак отделяет 11 очков.

В последнем туре Дамак принимал на своём поле Аль-Фейха, в котором сыграл вничью 1:1. Эта ничья стала второй кряду для Дамака, тогда как в целом команда не может выиграть в 4-х встречах подряд. В 16-ти гостевых поединках команда Космина Контры оформила 4 победы, уступив в семи случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Дамак оформил победу со счётом 3:1 в домашнем матче первого круга, хотя перед этим Аль-Иттихал не проигрывал в шести матчах кряду

В 9-ти последних поединках этих команд лишь дважды не сыграла ставка на «Обе забьют»

Аль-Иттихад обыграл Дамак в трёх последних домашних поединках

Аль-Иттихад – Дамак прогноз

Победа Аль-Иттихада оценивается букмекерами очень хорошим коэффициентом в районе 1.90. Если у «тигров» есть мотивация, да и играют они дома, то Дамак банально доигрывает. Предлагаем взять здесь «Победа Аль-Иттихада» с коэффициентом 1.90.

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