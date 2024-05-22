Аль-Рияд – Ан-Наср прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(+2,0) Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Ещё один поединок в рамках 33-го тура Саудовской Про-Лиги будет сыгран в четверг в Эр-Рияде, где местный Аль-Рияд примет Ан-Наср. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Рияд

"Красно-чёрные" смогли вернуться в футбольную элиту Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Команда финишировала лишь на четвёртой строчке в Первой Лиге, однако смогла обеспечить себе повышение в классе. А вот в элите команда пока не вытягивает и ведёт борьбу за выживание.

На текущий момент Аль-Рияд опережает команды из зоны вылета на два балла. В последнем туре "красно-чёрные" проводили выездной матч против Аль-Хазема и сыграл вничью 1:1. Эта ничья стала третьей кряду для Аль-Рияда, тогда как не проигрывает клуб в четырёх турах подряд.

Ан-Наср

"Всемирный Клуб" ставил очень серьёзные цели в начале сезона, однако по сути команда не оправдала надежд. Единственный трофей, который Криштиану Роналду и компания могут ещё выиграть, является Кубок Короля. Правда, противостоять в финале Ан-Насру будет Аль-Хиляль, так что ещё большой вопрос, кто в итоге поднимет кубок над головой.

К примеру, в рамках предыдущего тура Ан-Наср принимал новоиспечённого чемпиона Аль-Хиляль в родных стенах и сыграл только вничью 1:1. Да и в целом, отставание от чемпиона в 12 очков в турнирной таблице говорит о многом. Отметим также, что в 16-ти выездных встречах Ан-Наср оформил 14-ть побед при всего двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ан-Наср разгромил «красно-чёрных» в домашнем матче в рамках первого круга со счётом 4:1

В 4-х поединках из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В трёх последних матчах этих соперников забивали обе команды

Аль-Рияд – Ан-Наср прогноз

На победу Ан-Насра букмекеры дают коэффициент в пределах 1.31. Считаем, что нас ждёт забивной матч, так как Аль-Рияд ведёт борьбу за выживание и будет крайне мотивирован. Наша ставка «Победа Аль-Рияда с форой (+2,0)» с коэффициентом 1.65.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram