EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Аль-Рияд – Ан-Наср прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Аль-Рияд – Ан-Наср прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Эр-Рияд - Ан-Наср прогноз Фото: alnassr.sa / Автор неизвестен
Эр-Рияд Эр-Рияд
Про-лига Саудовская Аравия 23 мая 2024, 14:00 Эр-Рияд - Ан-Наср
-
- : -
Саудовская Аравия, Riyadh, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Ан-Наср Ан-Наср
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+2,0)
Коэф.: 1.65
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Ещё один поединок в рамках 33-го тура Саудовской Про-Лиги будет сыгран в четверг в Эр-Рияде, где местный Аль-Рияд примет Ан-Наср. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Рияд

"Красно-чёрные" смогли вернуться в футбольную элиту Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Команда финишировала лишь на четвёртой строчке в Первой Лиге, однако смогла обеспечить себе повышение в классе. А вот в элите команда пока не вытягивает и ведёт борьбу за выживание.

На текущий момент Аль-Рияд опережает команды из зоны вылета на два балла. В последнем туре "красно-чёрные" проводили выездной матч против Аль-Хазема и сыграл вничью 1:1. Эта ничья стала третьей кряду для Аль-Рияда, тогда как не проигрывает клуб в четырёх турах подряд.

Ан-Наср

"Всемирный Клуб" ставил очень серьёзные цели в начале сезона, однако по сути команда не оправдала надежд. Единственный трофей, который Криштиану Роналду и компания могут ещё выиграть, является Кубок Короля. Правда, противостоять в финале Ан-Насру будет Аль-Хиляль, так что ещё большой вопрос, кто в итоге поднимет кубок над головой.

К примеру, в рамках предыдущего тура Ан-Наср принимал новоиспечённого чемпиона Аль-Хиляль в родных стенах и сыграл только вничью 1:1. Да и в целом, отставание от чемпиона в 12 очков в турнирной таблице говорит о многом. Отметим также, что в 16-ти выездных встречах Ан-Наср оформил 14-ть побед при всего двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ан-Наср разгромил «красно-чёрных» в домашнем матче в рамках первого круга со счётом 4:1
  • В 4-х поединках из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В трёх последних матчах этих соперников забивали обе команды

Аль-Рияд – Ан-Наср прогноз

На победу Ан-Насра букмекеры дают коэффициент в пределах 1.31. Считаем, что нас ждёт забивной матч, так как Аль-Рияд ведёт борьбу за выживание и будет крайне мотивирован. Наша ставка «Победа Аль-Рияда с форой (+2,0)» с коэффициентом 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(+2,0)
Коэф.: 1.65
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года