Аль-Хиляль – Аль-Таи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Поединок 33-го тура Саудовской Про-Лиги будет сыгран в среду на "Kingdom Arena", где местный Аль-Хиляль примет Аль-Таи. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Аль-Хиляль

Команда Жоржи Жезуша провела сезон на одном дыхании и заслуженно за несколько туров до конца турнира взяла чемпионский титул. Кроме золота команда ещё и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, а также выиграла Суперкубок. Сейчас по сути команда доигрывает чемпионат и готовится к финальному матчу Кубка Короля, в котором «лидерам» предстоит сыграть с Ан-Насром.

В чемпионате именно Ан-Наср во главе с Криштиану Роналду пытался составить конкуренцию Аль-Хилялю, однако подопечные Жоржи Жезуша словно локомотив мчались к победе и «Всемирный клуб» вскоре понял, что гнаться бессмысленно. В итоге Аль-Хиляль опередил Ан-Наср как минимум на 12 очков. К слову, на минувших выходных Ан-Наср даже в родных стенах не смог обыграть «лидеров», сыграв на минувших выходных вничью 1:1. Отметим, что «лидеры» дома в 16-ти матчах оформили 15-ть побед, лишь раз сыграв вничью.

Аль-Таи

"Охотник за гигантами" в текущем сезоне очень далёк от своего прозвища. Аль-Таи на текущий момент занимает четвёртую строчку с конца турнирной таблицы, набрав в 32-х турах 31 балл. За два тура до конца сезона от зоны вылета Аль-Таи отделяет только два очка. С другой стороны, стоит признать, что команда Режича достаточно уверенно выглядит в последних турах.

В частности, в последнем туре Аль-Таи принимал на своём поле Аль-Фатех и оформил победу со счётом 3:1. Эта победа стала второй в последних пяти турах для «охотников за гигантами» при всего одно поражении на данном отрезке. При этом команда не проигрывает в трёх турах кряду. На выезде Аль-Таи оформил только две победы при 11-ти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Аль-Хиляль обыграл Аль-Таи на выезде со счётом 2:1

В целом в пяти последних поединках этих команд Аль-Хиляль оформил 4 победы, не проиграв ни разу

В 4-х поединках из пяти в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Аль-Хиляль – Аль-Таи прогноз

Хозяева идут фаворитами у букмекеров, на победу которых коэффициент всего-то 1.20. При этом куда более мотивирован Аль-Таи, так как команда ведёт борьбу за выживание. Почему бы не взять тут «Обе забьют» за 1.65.

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