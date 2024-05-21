Уотерфорд – Дроэда Юнайтед прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Уотерфорд Коэф.: 2.09 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 17-го тура Премьер-Дивизиона Ирландии будет сыгран в четверг на арене "Уотефорд реджинал спорт центр", где местный Уотерфорд примет Дроэду Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Уотерфорд

"Синие" по итогам 16-ти сыгранных поединков занимают с 22 набранными очками шестое место в турнирной таблице Премьер-Дивизиона Ирландии. В 16-ти встречах Уотерфорд оформил шесть побед при таком же количестве поражений. От первой тройки команду Кевина Шиди отделяет всего шесть очков.

В последнем туре Премьер-Дивизиона Уотерфорд проводил выездной матч против Шелбурна в котором уступил со счётом 0:1, пропустив единственный мяч на 75-й минуте встречи. Перед этим у "синих" было три кряду победы в чемпионате. Отметим, что Уотерфорд очень плохо играет в родных стенах и по количеству набранных очков в домашних матчах является худшей командой чемпионата.

Дроэда Юнайтед

"Дроги" неудачно стартовали в текущем сезоне и сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в элитном ирландском дивизионе. По итогам 16-ти туров Дроэда Юнайтед набрала 15-ть очков, оформив всего три победы при семи поражениях. От спасительного восьмого места, которое занимает Слайго Роверс, команду отделяет три очка.

В последнем туре команда Кевина Дохерти принимала в родных стенах Голуэй Юнайтед и пропустила первый мяч уже на 4-й минуте. Тем не менее, команде удалось отыграться до перерыва, а затем и выйти вперёд на 73-й минуте. Настоящим ужасом для команды стало компенсированное время – соперник вырвал победу, забив на 90+1 и 90+4 минуте. Отметим, что Дроэда не выиграла ни разу на выезде, уступив в 6 матчах при двух ничейных исходах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге «синие» обыграли Дроэду на выезде со счётом 4:1

Победная серия Уотерфорда в противостоянии с «дрогами» насчитывает три матча

Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Уотерфорд – Дроэда Юнайтед прогноз

На победу Уотерфорда букмекеры дают очень неплохой коэффициент в пределах 2.09. История личных встреч говорит в пользу хозяев поля, так что наша ставка здесь «Победа Уотерфорда» с коэффициентом 2.09.

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