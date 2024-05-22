Дерри Сити — Слайго Роверс прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Дерри Сити Коэф.: 1.44 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 24 мая, пройдет перенесенная игра 17 тура Премьер-дивизиона Ирландии, в которой Дерри Сити сыграет против Слайго Роверс. Матч должен начаться в 20:45 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз.

Дерри Сити

Коллектив показывает довольно хорошие результаты в нынешнем сезоне. Сейчас Дерри Сити идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-дивизиона и уступает лидеру на четыре пункта. Однако, в предыдущей игре они проиграли команде Шемрок Роверс, который сейчас идет на третьем месте, таким образом, прямой конкурент приблизился на расстояние двух очков. Если говорить о результатах в последних пяти матчах, то ситуация довольно неплохая - две победы, две ничьи и одно поражение.

Также, Дерри Сити является довольно результативным коллективом, команда забила 25 голов, что является вторым показателем Премьер-дивизиона. В общем, в чемпионате Дерри Сити в среднем забивает 1.4 гола за игру, пропускает 0.9.

Слайго Роверс

Одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Премьер-дивизиона Ирландии. Сейчас у команды 18 очков после 16 игр. Отрыв от зоны вылета не такой большой - три очка, то есть любая ошибка может приблизить команду к девятому месту. На данный момент, они идут на восьмой строчке. В пяти предыдущих играх Слайго Роверс не очень удачно выступал, ведь они одержали только одну победу, раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Кроме этого, результативность у команды не такая хорошая, всего 14 голов в 16 играх. Слайго Роверс забивает 0.9, пропускает 1.1.

Интересные факты и личные встречи

В последней очной игре Слайго Роверс и Дерри Сити сыграли вничью 0:0.

В каждом из последних 6 матчей команды Дерри Сити было забито 2 и менее мячей. В последних 5 матчах дома Дерри Сити забивает во втором тайме.

Дерри Сити не проигрывает дома команде Слайго Роверс на протяжении 6 матчей.

Дерри Сити — Слайго Роверс Прогноз

Дерри Сити демонстрирует хорошие результаты в нынешнем сезоне, в отличие от Слайго Роверс. Кроме этого, Дерри Сити имеет хорошие показатели в матчах против Слайго. Моя ставка - победа хозяев с коэффициентом 1,44.

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