Тернана — Бари прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.5 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках ответного матча за право остаться в итальянской Серии В состоится поединок между Тернаной и Бари. Встреча пройдет в четверг, 23 мая. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Тернана

Тернана не лучшим образом провела весь сезон в Серии В, отчаянно пытаясь спастись от вылета в лигу уровнем ниже. Это команде удалось сделать за счет побед в двух последних матчах над Катандзаро и Фералписаро.

С другой стороны, Тернана избежала прямого вылета в Серию С, а заняв 16-е место отправилась в стыковые поединки с Бари. Первый матч на поле соперника завершился ничьей 1:1, а для того, чтобы остаться в Серии В теперь надо побеждать на своем стадионе.

Бари

Бари часто называют фарм-клубом Наполи, из-за того, что клубом владеет один и тот же человек, Аурелио Де Лаурентис. В прошлом сезоне команда едва не пробилась в элитный дивизион, а в нынешнем полностью провалилась.

Пять набранных очков в последних трех турах сохранили шансы отвоевать прописку во втором по значимости дивизионе, а после домашней ничьи с Тернаной в первом матче команды остались в равных возможностях.

Интересные факты и личные встречи

В четырех последних домашних матчах Тернаны было забито всего лишь три гола.

Бари не побеждал в гостях с октября прошлого года.

Тернана не обыгрывала Бари в этом сезоне: поражение и две ничьи.

Тернана — Бари Прогноз

Букмекеры считают, что у команд одинаковые шансы на победу в этом матче, но считают хозяев фаворитом в этой борьбе. Думаю, соперники сыграют осторожно и поставлю на тотал меньше 3 голов.

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