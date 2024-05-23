Защитник Манчестер Юнайтед пропустит финал Кубка Англии

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр пропустит финал Кубка Англии.

Главный тренер “красных дьяволов” Эрик тен Хаг рассказал, что опытный английский защитник не успел восстановиться после травмы.

В то же время Мэйсон Маунт, Виктор Линделеф и Антони Марсиаль будут доступны в финальном поединке против принципиального соперника.

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи в - 16.00 по центрально европейскому времени.

Сезон английской Премьер-лиги-2023/24 “красные дьяволы” завершили на восьмом месте. Однако Ман Юнайтед имеет шансы пробиться в еврокубки, если обыграет Сити в финале Кубка.

Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед решил уволить Эрика Тен Хага по окончании сезона.