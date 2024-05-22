СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Новости футбола Сегодня, 11:46Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Stu Forster/Getty Images
Эпоха Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед, судя по всему, подошла к своему завершению.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, руководство клуба окончательно приняло решение отправить тен Хага в отставку. Ман Юнайтед уже начал поиски нового главного тренера.
На данном этапе у Манчестер Юнайтед нет основного кандидата на замену, и клуб изучает различные варианты на рынке. Однако уже точно решено, что тен Хаг работать с командой не будет.
Тен Хаг возглавил Манчестер Юнайтед летом 2022 года. Сезон английской Премьер-лиги-2023/24 “красные дьяволы” завершили на восьмом месте. Однако Ман Юнайтед имеет шансы пробиться в еврокубки, если обыграет Манчестер Сити в финале Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что кандидатом на замену тен Хагу является Томас Тухель.
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