Амстердамский Аякс официально объявил о назначении нового главного тренера. Франческо Фариоли сменил Ниццу на Аякс, подписав контракт до 2027 года.

В завершившемся сезоне Эредивизи Аякс тренировал Джон ван 'т Схип. Амстердамцы провалили сезон, финишировав лишь на пятом месте.

Фариоли возглавил Ниццу летом прошлого года. До этого он тренировал Аланьяспор, Фатих Карагюмрук, а также был помощником Роберто Де Дзерби в Сассуоло и Беневенто.

Сезон французской Лиги 1-2023/24 Ницца под руководством Фариоли завершила на пятом месте.

Ранее Аяксу отказал экс-наставник Челси Грэм Поттер.