Аякс официально объявил о назначении нового главного тренера
Новости футбола Вчера, 14:50Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: x.com/AFCAjax
Амстердамский Аякс официально объявил о назначении нового главного тренера. Франческо Фариоли сменил Ниццу на Аякс, подписав контракт до 2027 года.
В завершившемся сезоне Эредивизи Аякс тренировал Джон ван 'т Схип. Амстердамцы провалили сезон, финишировав лишь на пятом месте.
Фариоли возглавил Ниццу летом прошлого года. До этого он тренировал Аланьяспор, Фатих Карагюмрук, а также был помощником Роберто Де Дзерби в Сассуоло и Беневенто.
Сезон французской Лиги 1-2023/24 Ницца под руководством Фариоли завершила на пятом месте.
Ранее Аяксу отказал экс-наставник Челси Грэм Поттер.
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