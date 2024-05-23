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Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Панатинаикос - Фенербахче прогноз Фото: https://www.dazn.com/ Автор неизвестен
Панатинаикос Панатинаикос
Евролига Сегодня, 12:00 Панатинаикос - Фенербахче
Берлин, Uber Arena
Фенербахче Фенербахче
Прогноз на матч Тотал меньше 155,5
Коэф.: 2.12
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100$
БетВиннер 4.65
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Настало время «финала четырех» Евролиги, первыми 24 мая путевку в финал разыграют Панатинаикос – Фенербахче. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Панатинаикос

Греческий клуб пока что проводит блестящий сезон, команда заняла высокое второе место в регулярном чемпионате Евролиги. В четвертьфинале плей-офф Панатинаикосу пришлось сразиться с неуступчивым Маккаби Тель-Авив, в тоге удалось доказать своего превосходство только по итогам пяти встреч – 3:2.

На внутренней арене клуб выиграл регулярный чемпионат, а также уже пробился в полуфинал плей-офф, где сыграет против Ариса. Панатинаикос в этом сезоне показывает высокие результаты, если брать все турниры, у команды серия из шести побед.

Фенербахче

Турецкий клуб финишировал шестым в регулярке Евролиги, избежав с трудом дополнительных игр в стыковых матчах. В плей-офф Фенербахче пришлось играть против сильного Монако, здесь дело тоже дошло до пятого матча, в котором удалось выиграть на выезде в овертайме со счетом 80:79.

Команда стала второй в турецком регулярном чемпионате, уступив Анадолу Эфес только по дополнительным показателям. Уже в плей-офф удалось пройти со счетом 2:0 в серии Петким Спор – 2:0. Хоть Фенербахче не всегда впечатлял стабильностью в этом сезоне, сейчас клуб находится на серии из пяти побед во всех турнирах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Как показывает статистика, соперники в регулярном чемпионате Евролиги обменялись убедительными домашними победами.
  • Панатинаикос 6 раз выигрывал Евролигу, но последний такой успех был еще в 2011-м году.
  • Фенербахче выигрывал Евролигу всего раз, это было в 2017-м году.

Панатинаикос – Фенербахче Прогноз

Игра состоится на нейтральном паркете в Берлине, изначально Панатинаикос котировался небольшим фаворитом, однако, сейчас шансы соперников на успех практически равные. Ожидаем интересного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Соперники не демонстрировали высокой результативности в очных встречах этого сезона, поэтому мы считаем логичной ставку на тотал меньше 155,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал меньше 155,5
Коэф.: 2.12
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100$
БетВиннер 4.65
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