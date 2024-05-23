Ювентус — Монца прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.97 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ювентусом и Монцей. Встреча пройдет в Турине в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ювентус

«Старая сеньйора» переживает не лучшие времена и катастрофически требует изменений в клубной политике. Это в первую очередь коснулось Макса Аллегри, который недавно был отправлен в отставку.

Под руководством временного тренера Пауло Монтеро «зебры» спасли ничью с Болоньей в прошлом туре, уступая 0:3 до 76-й минуты. Однако у бывшего футболиста команды совершенно нет времени, чтобы доказать свою профпригодность и убедить руководство оставить его на посту главного тренера.

Монца

Монца второй сезон кряду проводит на довольно высоком уровне и остается крепким середняком Серии А. В последнее время команда находится не в лучшей форме и проиграла два предыдущих матча Фиорентине и Фрозиноне.

С другой стороны команде ничего не угрожает и в любом случае подопечные Палладино не опустятся ниже текущего 12-го места. Победа над Ювентусом позволит побороться за 11-ю позицию, но в глобальном плане это ничего не изменит.

Интересные факты и личные встречи

Ювентус выиграл только один матч из последних восьми.

Монца не может победить уже более двух месяцев.

Ювентус в рамках Серии А на своем поле Монцу ранее не побеждал.

Ювентус — Монца Прогноз

Отставка Аллегри несомненно встряхнула Ювентус, но проблемы в защите никуда не делись. В связи с этим, интересно смотрится ставка на обмен голами.

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