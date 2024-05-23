Ювентус — Монца прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года
В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ювентусом и Монцей. Встреча пройдет в Турине в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
- Читайте также: Селтик — Рейнджерс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года
Ювентус
«Старая сеньйора» переживает не лучшие времена и катастрофически требует изменений в клубной политике. Это в первую очередь коснулось Макса Аллегри, который недавно был отправлен в отставку.
Под руководством временного тренера Пауло Монтеро «зебры» спасли ничью с Болоньей в прошлом туре, уступая 0:3 до 76-й минуты. Однако у бывшего футболиста команды совершенно нет времени, чтобы доказать свою профпригодность и убедить руководство оставить его на посту главного тренера.
Монца
Монца второй сезон кряду проводит на довольно высоком уровне и остается крепким середняком Серии А. В последнее время команда находится не в лучшей форме и проиграла два предыдущих матча Фиорентине и Фрозиноне.
С другой стороны команде ничего не угрожает и в любом случае подопечные Палладино не опустятся ниже текущего 12-го места. Победа над Ювентусом позволит побороться за 11-ю позицию, но в глобальном плане это ничего не изменит.
Интересные факты и личные встречи
- Ювентус выиграл только один матч из последних восьми.
- Монца не может победить уже более двух месяцев.
- Ювентус в рамках Серии А на своем поле Монцу ранее не побеждал.
Ювентус — Монца Прогноз
Отставка Аллегри несомненно встряхнула Ювентус, но проблемы в защите никуда не делись. В связи с этим, интересно смотрится ставка на обмен голами.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram