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Ювентус — Монца прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Ювентус - Монца прогноз Фото: footballhd.ru/ Автор неизвестен
Ювентус Ювентус
Серия А Италия 25 мая 2024, 12:00 Ювентус - Монца
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- : -
Италия, Turin, Альянц
Монца Монца
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.97
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100$
Лайнбет 4.55
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В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ювентусом и Монцей. Встреча пройдет в Турине в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ювентус

«Старая сеньйора» переживает не лучшие времена и катастрофически требует изменений в клубной политике. Это в первую очередь коснулось Макса Аллегри, который недавно был отправлен в отставку.

Под руководством временного тренера Пауло Монтеро «зебры» спасли ничью с Болоньей в прошлом туре, уступая 0:3 до 76-й минуты. Однако у бывшего футболиста команды совершенно нет времени, чтобы доказать свою профпригодность и убедить руководство оставить его на посту главного тренера.

Монца

Монца второй сезон кряду проводит на довольно высоком уровне и остается крепким середняком Серии А. В последнее время команда находится не в лучшей форме и проиграла два предыдущих матча Фиорентине и Фрозиноне.

С другой стороны команде ничего не угрожает и в любом случае подопечные Палладино не опустятся ниже текущего 12-го места. Победа над Ювентусом позволит побороться за 11-ю позицию, но в глобальном плане это ничего не изменит.

Интересные факты и личные встречи

  • Ювентус выиграл только один матч из последних восьми.
  • Монца не может победить уже более двух месяцев.
  • Ювентус в рамках Серии А на своем поле Монцу ранее не побеждал.

Ювентус — Монца Прогноз

Отставка Аллегри несомненно встряхнула Ювентус, но проблемы в защите никуда не делись. В связи с этим, интересно смотрится ставка на обмен голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.97
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