Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года
В четверг, 24 мая, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Сингапура, в котором Балестье дома сыграет против Тампинес. Начало матча в 13:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.
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Балестье
Балестье, который финишировал в прошлом сезоне на четвертом месте, прекрасно начал текущий сезон. В двух стартовых турах он набрал 4 очка: разгромная победа над Танджонг со счетом 5:0 и ничья 2:2 против Гейланг. Эти результаты очень контрастируют с концовкой предыдущего сезона, когда Балестье набрал лишь три очка в 5 последних турах.
Летом Балестье подписал 11 новых футболистов, а перед клубом стоит задача финиша в топ-3. И на старте игра Балестье действительно впечатляет.
Тампинес
Тампинес – третья команда минувшего сезона Премьер-лиги. Новый сезон они начали так же, как и Балестье – с ничьей и победы. Однако оба этих результата очень удивили. Дело в том, что в 1-м туре Тампинес очень уверенно обыграли действующего чемпиона Альбирекс Ниигата со счетом 3:1, но после этого сыграли 4:4 против Гейланг, который является одним из аутсайдеров.
В сравнении с предыдущим сезоном, состав Тампинес не потерпел серьезных изменений, поэтому можно ожидать, что и в этом сезоне они будут среди претендентов на медали.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В минувшем сезоне Тампинес выиграл у Балестье дважды, а в одном матче победу одержал Балестье.
- В 70 матчах между этими клубами на счету Балестье только 10 побед
Прогноз на матч Балестье – Тампинес
Балестье находится в хорошей форме, но Тампинес выглядит более сбалансированно. Моя ставка – победа гостей.
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