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Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Балестье Х - Тампинс Ров прогноз goal.com
Балестье Х Балестье Х
Премьер-лига Сингапур 24 мая 2024, 07:45 Балестье Х - Тампинс Ров
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Сингапур,
Тампинс Ров Тампинс Ров
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Тампинс Ров
Коэф.: 1.68
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В четверг, 24 мая, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Сингапура, в котором Балестье дома сыграет против Тампинес. Начало матча в 13:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Балестье

Балестье, который финишировал в прошлом сезоне на четвертом месте, прекрасно начал текущий сезон. В двух стартовых турах он набрал 4 очка: разгромная победа над Танджонг со счетом 5:0 и ничья 2:2 против Гейланг. Эти результаты очень контрастируют с концовкой предыдущего сезона, когда Балестье набрал лишь три очка в 5 последних турах.

Летом Балестье подписал 11 новых футболистов, а перед клубом стоит задача финиша в топ-3. И на старте игра Балестье действительно впечатляет.

Тампинес

Тампинес – третья команда минувшего сезона Премьер-лиги. Новый сезон они начали так же, как и Балестье – с ничьей и победы. Однако оба этих результата очень удивили. Дело в том, что в 1-м туре Тампинес очень уверенно обыграли действующего чемпиона Альбирекс Ниигата со счетом 3:1, но после этого сыграли 4:4 против Гейланг, который является одним из аутсайдеров.

В сравнении с предыдущим сезоном, состав Тампинес не потерпел серьезных изменений, поэтому можно ожидать, что и в этом сезоне они будут среди претендентов на медали.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В минувшем сезоне Тампинес выиграл у Балестье дважды, а в одном матче победу одержал Балестье.
  • В 70 матчах между этими клубами на счету Балестье только 10 побед

Прогноз на матч Балестье – Тампинес

Балестье находится в хорошей форме, но Тампинес выглядит более сбалансированно. Моя ставка – победа гостей.

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