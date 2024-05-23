УЕФА наказал Хави и Серхи Роберто. Что случилось?

УЕФА дисквалифицировал главного тренера Барселоны Хави и капитана блаугранас Серхи Роберто на два матча в еврокубках.

Тренер и футболист получили дисквалификацию за их несдержанное поведение в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).

Хави был удален с поля за удар по камере в знак протеста против решения румынского арбитра Иштвана Ковача. Случай с Серхи Роберто более примечателен, поскольку капитан Барсы не играл в ответном матче четвертьфинала из-за перебора карточек. Это не помешало футболисту выбежать на поле, чтобы бурно выразить протест действиям арбитра.

Еще один матч дисквалификации получил защитник сине-гранатовых Рональд Араухо, который был удален в первом тайме. Также на один матч отстранен от футбола тренер вратарей каталонской команды Хосе Рамон де ла Фуэнте.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны покинет команду летом.