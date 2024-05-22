Защитник Барселоны покинет команду летом. Уже известен его новый клуб

Защитник Барселоны Маркос Алонсо через немного более, чем месяц станет свободным агентом, так как его контракт с «блауграной» продлён не будет. Но, 33-летний игрок недолго будет без клуба и уже определился со своим будущем.

Согласно Diario Sport, если все пойдет по плану, то левый защитник переберется в мадридский Атлетико, который в то же трансферное окно попрощается со своим игроком Марио Эрмосо. Тот также покинет «Ванда Метрополитано» свободным агентом.

В нынешнем сезоне Алонсо было сложно завоевать доверие Хави, и защитнику пришлось довольствоваться только восемью выходами и только 389 минутами на поле в составе Барселоны в нынешнем сезоне.

Справедливости ради, в конце ноября 33-летний игрок травмировал спину и эта травма выкинула его из футбола на почти три месяца, хотя и до неё Алонсо не часто-то и попадал в стартовый состав Барселоны.